Fin de semaine difficile pour les Patriotes

C’était une fin de semaine à oublier pour les clubs juvénile et cadet des Patriotes qui ont chacun perdu leur rencontre.

D’une part, la formation juvénile a baissé pavillon vendredi (15 septembre) par le pointage de 25 à 15 aux dépens du Summum de Coaticook. Privés de plusieurs éléments à l’attaque en raison de blessures, les Patriotes ont fait confiance à quelques recrues pour affronter l’une des meilleures défensives de la Ligue. Le quart-arrière Jean-Philippe Couture a réussi un majeur. William Marcoux et Émeric Fortin ont connu de bons moments à l’attaque, le premier avec un touché et le second avec des attrapés spectaculaires. En défensive, Samuel Poulin a réalisé quelques plaqués pour des pertes tandis que Zachary Lebel a réussi une interception.

Les Patriotes seront à Magog vendredi (22 septembre) pour affronter les Carnicas.

D'autre part, le club cadet, lui, s’est incliné 39 à 18 pour la visite du Drakkar de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Un mauvais début de rencontre en plus d’avoir perdu quelques bons joueurs n’ont pas aidé les visiteurs, qui sont retournés au vestiaire après la première demie avec un retard de 21 points, soit 27 à 6. L’attaque des visiteurs s’est réveillée au troisième quart avec deux touchés, mais il était trop tard. Les Patriotes ont terminé la rencontre avec seulement 13 joueurs en santé.

Xavier Arguin et Maxime Breton ont terminé la rencontre avec quelques plaqués à leur fiche.