Cure de rajeunissement pour les sentiers de vélo de montagne

En se promenant – où en pédalant – sur les sentiers de vélo de montage du Centre de ski St-Georges, il ne faut pas s’étonner de croiser Mathieu Robichaud aux commandes de sa mini-excavatrice.

En réalité, celui qui est responsable du développement des sentiers du réseau de vélo effectue depuis quelques jours une mise à niveau des pistes de vélo de montagne. « On ne veut pas seulement rendre les sentiers plus hot, mais aussi s’assurer que les plus expérimentés puissent aller plus vite tout en étant sécuritaire, a fait part M. Robichaud. On veut également que les personnes moins expérimentées puissent passer à côté des sauts sans être en péril. »

Pendant l’entrevue avec EnBeauce.com, M. Robichaud a fait savoir que des passionnés de vélo de montagne avaient, à la sueur de leur front, construits les premiers kilomètres qui se trouvent au Centre de ski.

« C’était un peu plus long à l’époque, car ils n’avaient que des outils manuels », a-t-il lancé.

La Ville a subventionné 5000 $ des travaux de cet été.

Au total, les adeptes de vélo de montagne peuvent s’en donner à cœur joie sur les quelque 15 km qu’offre le Centre de ski.