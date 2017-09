Mauvais départ pour le Cléri Sport

Hier soir pour son premier match en finale face au CRSA de Cap-Rouge/St-Augustin, le Cléri Sport s’est incliné 8 à 0.

Pour entamer la série qui se déroulait au domicile du CRSA, l’entraîneur-chef Simon Potvin avait décidé de faire confiance à Marc-Antoine Lessard pour débuter la rencontre. Ce dernier a alloué trois points mérités en autant de manches.

Steven Tardif a lancé les manches suivantes, accordant un seul point mérité, mais la défensive derrière lui a éprouvé quelques difficultés alors qu’elle a commis cinq erreurs, ce qui a provoqué les quatre autres points du CRSA.

« Le CRSA avait 18 joueurs habillés et ceux-ci parlaient et criaient sans arrêt. Ça semble avoir dérangé nos joueurs qui n’ont pas effectué les jeux de base, donnant huit points sur seulement six coups sûrs », a commenté Potvin.

Il n’y a pas que la défensive qui a éprouvé des difficultés alors que l’attaque n’a frappé que trois coups sûrs, dont deux provenant du bâton de Guillaume Mathieu.

« On a joué un bon match, mais on aurait pu faire mieux, a commenté l’instructeur du CRSA, Pierre Blais. Notre lanceur (Jonathan Beaumont) a été exceptionnel. »

La deuxième rencontre de la série sera disputée jeudi (21 septembre) au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h 30.

« Je m’attends à voir notre équipe rebondir et offrir une performance à la hauteur de l’événement », a fait part Potvin.

Deuxième rencontre pour les Jarrets Noirs

Dans l’autre finale de l’équipe locale, mais cette fois les Jarrets Noirs, les protégés de Jonathan Gilbert seront sur la route pour affronter le Pub du Parvis de CRSA à 20 h. La première rencontre a été remportée par les Jarrets Noirs en signant une écrasante victoire de 11 à 0 dimanche (17 septembre).