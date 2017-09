Camp de sélection des Condors Chaudière-Appalaches en volleyball civil AAA

Le club de volleyball civil AAA Condors Chaudière-Appalaches tiendra son camp de sélection féminin et masculin le samedi 30 septembre prochain à l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce pour les catégories cadet et juvénile.

Les athlètes féminines des catégories cadette et juvénile (nées entre octobre 1999 et décembre 2003) sont invitées à se présenter au gymnase de l'école le 30 septembre prochain de 9h à 11h30. De leur côté, les athlètes masculins pourront venir participer au camp entre 12h et 14h30. À noter que les sélections pourraient se terminer plus tôt. En cas d'empêchement, il est possible d'envoyer une demande d'exception à l'adresse info@volleyballcondors.com.

Précisons que la saison des athlètes benjamines et benjamins débutant plus tardivement, leur camp de sélection est prévu à une date ultérieure.