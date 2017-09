Le Festival international Trails in Motion s’arrête à Saint-Georges

Le Festival international de films de courses en sentiers Trails in Motion fera un arrêt à Saint-Georges le 5 octobre dans les locaux de l’ancien cinéma de 19 h à 22 h.

Ledit festival comptera 20 projections dans 18 villes aux quatre coins du Québec.

« Nous sommes très enthousiastes à l’égard de la tenue de ce festival, qui rassemblera les communautés de coureurs en sentiers de notre région, tout en contribuant à faire connaître le sport parmi l’ensemble des amateurs de plein air et d’aventures », a noté le coordonnateur de Courir la Beauce, Nicolas Bélanger.

Le festival présente des courts et des moyens métrages réalisés à travers le monde. Cette année, l’Islande, l’Alaska, l’Utah, l’Angleterre et la Suisse, pour ne nommer que ceux-là, seront à l’honneur.

« Le nombre de courses en sentiers est passé de trois à 92 au Québec entre 2007 et 2016 pour un total de près de 22 000 inscriptions l’année dernière. On sent qu’il y a un mouvement qui émerge avec la course en forêt au Québec », a informé M. Bélanger.