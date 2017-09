Le Cool FM s’incline en prolongation

C’était hier soir, au domicile des Éperviers de Sorel-Tracy, que le Cool FM disputait son premier de quatre matchs préparatoires. Une période de prolongation a été nécessaire pour déterminer un gagnant et ce sont les locaux qui ont remporté cette rencontre par le pointage de 6 à 5.

Alexandre Labonté a été une véritable bougie d’allumage pour les visiteurs puisqu’il a enfilé l’aiguille à trois reprises, et ce, à chacun des trois engagements. Il a d’ailleurs reçu la troisième étoile de la rencontre.

Maxime Lévesque et Tommy Veilleux ont été les autres buteurs pour le Cool FM. Les deux filets sont survenus lors de la période initiale alors que les visiteurs sont retournés au vestiaire avec une avance de 3 à 2.

Pour cette rencontre, l’entraîneur-chef des Beaucerons, Éric Haley, a envoyé Adam Russo et Steven Veilleux pour protéger la cage de son équipe. Selon la feuille de match, le premier a paré 18 tirs et le second, 16.

Le Cool FM disputera son prochain match hors-concours ce soir (22 septembre) à 20 h pour la visite du 3L de Rivière-du-Loup.

Après cette rencontre, il restera deux parties avant le début de la saison 2017-2018, qui se mettra en branle le 6 octobre à 20 h à Rivière-du-Loup.