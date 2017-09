Raphaël Lessard en Floride en fin de semaine pour une course de 125 tours

Le pilote automobile Raphaël Lessard, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, participera, le samedi 23 septembre prochain, sur la piste du Five Flags Speedway de Pensacola, en Floride, au Deep South Cranes 125, une course de 125 tours qui représentera la finale de la Southern Super Series.

Déçu de sa mésaventure de la fin de semaine dernière au Toledo Speedway, où un accrochage de deux coureurs devant lui l'avait forcé à l'abandon en milieu de course, le jeune pilote du programme de développement Toyota souhaite renouer avec le succès.

Rappelons qu'il avait déjà récolté six Top 10 consécutifs et atteint la 3e marche du podium à deux reprises avant la course de Toledo. Le pilote de 16 ans se prépare actuellement à la course très attendue de Nashville qui se tiendra le 1er octobre prochain, le All American 400.