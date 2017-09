Trop forts les Patriotes!

Après avoir subi il y a quelques jours son premier revers en trois ans, la formation juvénile des Patriotes tentait de rebondir vendredi (22 septembre) face aux Carnicas de l’École secondaire la Ruche de Magog.

Les troupiers de Jimmy Boulet ont répondu à l’appel en l’emportant 55 à 0, et ce, après la première demie. Les Carnicas ont préféré concéder la victoire aux Patriotes plutôt que de poursuivre la rencontre.

« C’est un gros match que nous avons tiré pour rebondir de la semaine dernière. Je crois que les gars ont mis les bouchées doubles pour montrer au reste de la Ligue que nous n’avions pas l’intention de ralentir à la suite de la dernière défaite», a indiqué l’entraîneur en chef.

Le quart-arrière Jacob Gosselin et le porteur de ballon Keven Paquette-Rodrigue ont chacun inscrit le plus de touchés au sol avec deux. La défensive n’a accordé qu’un seul premier jeu en plus de créer trois revirements, dont un touché par l’entremise de Charles Robert.

La prochaine rencontre marquera le retour des Patriotes à la maison après une séquence de trois parties sur la route. Les Élites du Mont-Sacré Cœur de Granby seront les visiteurs samedi (30 septembre) à 13 h.

Victoire des cadets

Les cadets, eux, étaient à Drummondville pour affronter les Sénateurs samedi (23 septembre) et ont remporté la rencontre par le pointage de 53 à 21.

Les Patriotes ont commencé la rencontre sous les chapeaux de roue avec un touché sur le premier jeu offensif du match. Ils ont récidivé lors des deux séquences offensives suivantes. Malgré un bon départ, le tableau indicateur inscrivait 19 à 14 en faveur des Patriotes à la demie.

« On a rassemblé les joueurs à la demie et on leur a demandé de jouer en équipe et d’avoir du plaisir », a commenté l’instructeur Sébastien Turcotte.

Les joueurs ont compris le message puisqu’ils ont inscrit cinq majeurs.

« On a vu une équipe différente en deuxième demie. Les joueurs ont compris que malgré qu’on était peu nombreux, s’ils jouaient en équipe, tout était possible », était heureux de dire le pilote des Patriotes.

Maxime Breton, Philippe Quirion et Steven Poirier ont inscrit tous les majeurs des Beaucerons.

Dimanche (1er octobre), les Patriotes tenteront de venger leur revers de 39 à 18 qu’ils ont subi plus tôt cette saison face au Drakkar de St-Hyacinthe.