Une autre défaite pour les Condors

Les fins de semaine se suivent et se ressemblent pour les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches, qui se sont inclinés 65 à 3 samedi (23 septembre) aux dépens du Noir et Or à Valleyfield. Pour la troupe de Guillaume Blouin de la division 2, il s’agissait d’un quatrième revers en autant de rencontres.

Seul le botteur Nathan Bolduc a été en mesure d’inscrire son nom sur la feuille de pointage avec un botté de placement. L’autre botteur, Amani Malinda, a amassé 121 verges sur des retours de bottés en plus d’avoir participé à sept plaqués en défensive.

Olivier Giroux a lui aussi bien fait en défensive et sur les unités spéciales en participant à cinq plaqués, dont un pour une perte de terrain.

Le quart-arrière Jérémy Desmeules a complété 14 passes pour des gains de 91 verges.

Aucune rencontre n’est prévue la fin de semaine prochaine pour les Beaucerons, qui disputeront leur prochaine partie le 7 octobre pour la visite des Lynx d’Édouard-Montpetit au Stade du Cégep Beauce-Appalaches.