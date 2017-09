Les Faucons juvéniles de la PSF remportent leur 2e victoire en saison

Les Faucons juvéniles de la Polyvalente Saint-François (PSF) de Beauceville ont remporté une deuxième victoire cette saison, lors du match qui a été disputé le vendredi 22 septembre dernier. Pour l'occasion, ils affrontaient l’Escouade de l’École secondaire Saint-Charles.

Ils ont arraché de peine et de misère un gain de 16-10 dans un match où les deux défensives ont brillé de tous leurs feux.

L’attaque des Faucons n’a pas connu sa meilleure sortie de l’année, alors qu’elle a dû se contenter de quelques maigres gains au sol et dans les airs, elle n’a même pas été en mesure de se rendre dans la zone des buts adverse. Le botteur Charles-Antoine Bolduc a cependant réussi un placement tôt dans la rencontre pour donner le ton à ce duel défensif.

Heureusement, la défensive beaucevilloise a été sublime en repoussant continuellement les attaques de l’Escouade, en plus d’aller chercher la victoire. Ce n’est pas moins de 5 interceptions qui ont été réalisée par les Faucons. Tout d’abord, Étienne Poulin a retourné un ballon pour un touché. Puis quelques minutes plus tard, c’est le demi-défensif Pier-Antoine Dallaire qui réalisait l’exploit avec sa deuxième interception du match. Jean-Raphaël Rosa et Justin Gupta ont effectué les deux autres. Les joueurs de ligne ont eux aussi fait le travail en réussissant plusieurs plaqués derrière la ligne de mêlée, Pier Israël Lapointe a notamment atteint le quart-arrière à deux reprises.

Précisons que la prochaine partie des Faucons juvéniles aura lieu lors du samedi 30 septembre prochain, match au cours duquel ils visiteront l’École secondaire Mont Saint-Sacrement à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Selon les informations de Pradel-D’Olympe Cavé.