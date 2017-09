Une équipe travaillante

L’entraîneur-chef du Cleri sport, Stéphane Poulin, l’avoue. Il était un peu inquiet il y a quelques mois à l’approche de la nouvelle saison, qui débutera vendredi (29 septembre).

Or, celui qui en sera à sa troisième saison à ce poste a été rassuré de ce qu'il a vu au camp d’entraînement. Lorsqu’on lui a demandé quel était l’objectif de la saison, il a fait savoir qu’il espérait que sa troupe termine parmi le top cinq de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches.

Lors de la dernière campagne, le Cleri Sport avait terminé la saison au sixième échelon avec une fiche de 12-14-0-1 et une récolte de 46 points, mais avait vu son parcourir en séries se terminer en premier ronde en subissant l’élimination en trois rencontres face au V. Boutin de Plessisville.

La défensive sera la pierre angulaire de la formation 2017-2018. «Ce sera notre force, a commenté le coach. J’ai vraiment confiance en notre défensive. Elle est talentueuse avec un bon mélange de jeunes et de vétérans. »

Parmi ses piliers à cette position, Poulin pourra compter sur Charles-Antoine Vachon, qu’il qualifie de l’un des meilleurs arrières de la Ligue. « Il est très solide », a louangé Poulin.

Ce dernier pourra également compter sur Nicholas Dion et Jean-Philippe Deblois, deux défenseurs fiables selon lui.

Pascal Fleury le capitaine

Cette année encore, ce sera un défenseur qui arborera le « C » sur son chandail alors que Pascal Fleury succédera à Olivier Bégin-Cyr, qui a disputé sa dernière saison l’an passé.

« C’est un compétiteur et il représente bien l’image de l’équipe, c’est-à-dire un club qui refuse de perdre », a indiqué Poulin.

En 18 rencontres avec le Cleri Sport l’an passé, Fleury a revendiqué trois buts et quatre passes. « Je le considère comme un vétéran », a dit sans détour Poulin.

Nickolas Morin, Edouard Giguère et Jean-Philippe Deblois seront les assistants.

Et l’attaque

Edouard Giguère, Nickolas Morin, Vincent Drouin, Nicolas Morin et Charles-Étienne Roy devraient amasser une bonne récolte de points cette saison.

« Si on ajoute la force de caractère de Tommy Drapeau, Tom Morin, Vincent Morin et Philippe Hamel, l’équipe ne se retrouvera pas dans le trouble trop souvent », a laissé entendre l’entraîneur en chef.

Un duo à surveiller

La cage du Cleri Sport sera défendue par Jamieson Lagrange et Charles Thivierge.

Poulin a louangé le travail de Lagrange étant donné que lors de la précédente campagne, il avait récolté toutes les victoires de son ancienne équipe, soit huit.

« Il y a de très bonnes équipes dans notre Ligue et la parité sera plus forte que jamais. Il se joue du très bon hockey et le Cleri ne fera pas exception », a conclu Poulin, qui comptera sur sept recrues parmi son alignement de 19 joueurs.

Vendredi (29 septembre), le Cleri recevra les Cantoniers de Montmagny à 21 h. Dimanche (1er octobre), la troupe de Stéphane Poulin sera au domicile de l'Expert junior AA de Saint-Romuald à 19 h.