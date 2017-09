Le Cleri Sport s'incline encore en finale

Tirant de l’arrière 0-3 dans sa série face au CRSA de Cap-Rouge/St-Augustin, le Cleri Sport devait absolument remporter la rencontre d’hier soir (26 septembre) s’il ne voulait pas subir l’élimination. Malheureusement pour la troupe de Simon Potvin, les Beaucerons se sont inclinés 4 à 2 au Centre sportif Lacroix-Dutil.

« On est déçu de la défaite en quatre rencontres, mais on est très fiers de nos joueurs lors des deux dernières rencontres », a commenté l’entraîneur-chef Simon Potvin.

Le Cleri Sport s’est incliné 8 à 0, 10 à 4 et 10 à 9 -en huitième manche- lors des trois premiers affrontements. « On n’était pas dedans et les joueurs du CRSA criaient tout le temps. Ça a dérangé nos joueurs et on s’est laissés déconcentrer », a reconnu le coach.

Hier soir, les visiteurs ont rapidement pris les devants par trois points lors de la manche initiale. Pier-Luc Dubé a frappé la longue balle avec deux hommes sur les sentiers. Le dernier point a été celui de la victoire.

Jonathan Dulac et Alex Potvin ont chacun frappé deux coups sûrs et c’est ce dernier qui a produit les deux points des siens.

Marc-Antoine Lessard a lancé toute la rencontre pour le Cleri Sport.

Réalité des régions

Lors des séries éliminatoires de 2016, le Cleri Sport s’était aussi incliné en finale face au CRSA.

« On n’a pas la profondeur des grosses régions. Cap-Rouge/St-Augustin devait avoir une quarantaine de joueurs à son camp d’entraînement. Nous, on prend les joueurs qu’on a! », a dit sans détour Potvin.

En revanche, il a été très satisfait du rendement de sa troupe et lorsqu’il s’est entretenu avec ses joueurs à la fin du match, il a souvent dit qu’il était fier d’eux.

Cette rencontre était la dernière de sept joueurs, qui ont disputé les quatre saisons avec le Cleri Sport : Alex Potvin, Gabriel Perreault, Jacob Jacques, Jonathan Dulac, Marc-Antoine Lessard, Maxime Maheux et Yannick Lachance.

Simon Potvin et l’adjoint Robert Dulac ne seront pas de retour pour la prochaine saison.