Samedi (30 septembre), ils seront près de 600 élèves de la troisième à la sixième année de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, qui participeront à une compétition de cross-country pour promouvoir l’activité physique auprès des jeunes des écoles primaires.

Se regroupant sur le terrain multifonctionnel dans la municipalité de Saint-Elzéar, cette activité permettra aux élèves de catégorie moustique (cinquième et sixième années), d’être sélectionnés pour le Championnat régional, qui aura lieu le 14 octobre au Centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul.

Les novices (troisième et quatrième années) entameront le parcours de 1,2 km dès 10 30. Puis, les moustiques (cinquième et sixième années) qui courront 2 km. La remise des prix est prévue à 11 h 10 pour les novices et à 12 h 20 pour les moustiques.