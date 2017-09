Près de 230 superhéros parcourent les bords de la rivière Chaudière à St-Georges

Principale attraction de cette 5e édition de la BeauceRUN, à Saint-Georges, le parcours final de 2 km, intitulé la « course des superhéros », a été cette année encore le clou de la journée. Ouvert aux jeunes enfants invités à revêtir le costume de leur superhéros préféré, le défi a fait une fois de plus le bonheur des parents qui les ont chaleureusement encouragés tout au long d'un circuit sécuritaire et animé à travers l'île Pozer et la Promenade Redmond.

À lire également : Près de 700 coureurs à l'assaut de la 5e édition de la course BeauceRUN à St-Georges​

Votre superhéros préféré était-il dans la course ?