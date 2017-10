Les Dragons Atome de l'école des Deux-Rives battent l'Arsenal 19 à 8

Le vendredi 29 septembre dernier, les Dragons Atome de l'école des Deux-Rives ont battu l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis par la marque de 19 à 8. L'équipe de Saint-Georges disputait son 4e match de la saison.

« L'Arsenal est sans doute l'équipe qui nous a donné la plus grosse opposition cette année. Ils étaient bien préparés et ne sont pas venus ici en courtoisie », a commenté l'entraîneur-chef des Dragons Atome Éric Labbé. La défensive de l'Arsenal a notamment donné beaucoup de fil à retordre aux attaquants des Dragons. « Il était difficile de créer du mouvement vers l'avant. Ce qui est primordial pour une offensive. Nous devrons aussi mieux protéger le ballon. Les échappées nous ont fait mal », a reconnu M. Labbé.

À noter que les points des Dragons ont été inscrits par Marc-Antoine Garneau (deux convertis et un placement), Austin Roy et Derek Vallée, qui ont chacun inscrit un touché. « Ce que j'ai aimé de cette rencontre, c'est de voir comment nos jeunes ont réagi face à l'adversité. Ils n'ont pas paniqué et ont joué jusqu'à la fin, ce qui est toujours plaisant à voir », a rajouté Éric Labbé.

Le prochain match des Dragons Atome aura lieu le dimanche 8 octobre à 10h, sur le terrain synthétique de la Cité étudiante.