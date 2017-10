Les Dragons Juvénile de la PSG remportent une victoire physique face à Chicoutimi

Les Dragons Juvénile de la polyvalente de Saint-Georges, en déplacement le vendredi 29 septembre au soir à Saguenay, se sont imposés face aux Mustangs de l'école secondaire de l'Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine en les battant 25 à 3 au terme d'une rencontre âprement disputée.

« C'est notre match le plus physique de la saison. C'est aussi le match où nous avons eu le plus d'adversité de la saison. Nous avons joué du bon football dans un match plutôt serré en 1ère demie et qui a tourné en notre faveur en 2e demie. Il faisait froid et le ballon semblait glisser des mains des joueurs des deux équipes. Il faudra améliorer cette facette de notre jeu pour les prochains matchs », a réagi l'entraîneur-chef de l'équipe, Carl Dallaire.

Au cours du match, l'attaque des Dragons a avancé de 69 verges par la passe et de 395 verges par la course. Jason Grenier a été le joueur le plus productif, avec un total de 178 verges à son actif, dont deux touchés. Du côté de la défensive, l'équipe s'est montrée particulièrement efficace au cours de la rencontre, en raison notamment de 9 plaqués pour perte de terrain. Alexandre Bouffard a cumulé six plaqués. De leur côté, Samuel Bernard, Antoine Fortin et Jamyson Goudreau en ont réalisé cinq chacun.

À noter que la prochaine rencontre de l'équipe aura lieu le vendredi 7 octobre prochain, date à laquelle les Dragons seront de retour à domicile pour recevoir les Lynx du Pavillon Wilbord-Dufour d'Alma, l'autre équipe invaincue de la saison. L'enjeu de la rencontre sera la première place au classement général.