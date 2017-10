Plusieurs malchances pour Raphaël Lessard à Nashville

Le jeune pilote Raphaël Lessard a éprouvé quelques problèmes hier (1er octobre) lors du All American 400 sur l’ovale de Fairgrounds Speedway de Nashville alors qu’il est entré aux puits à trois reprises. Cette troisième fois fut la dernière alors que ce dernier et son équipe ont décidé de ne pas retourner en piste.

« Je suis très déçu c’est certain », ne s’est pas caché de dire le pilote de la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio.

Partant de la 11e position, il est entré aux puits une première fois très tôt dans la course après plusieurs ennuis. Lors de sa sortie, il est passé sur une ligne pleine, résultat d’un drapeau noir.

Il est retourné aux puits quelques instants plus tard pour réparer son bolide lors d’un drapeau vert. Perdant plusieurs minutes précieuses, il est revenu en piste loin derrière ses adversaires.

Finalement, à la suite d’une sortie de piste d’un autre pilote, la voiture a subi des dommages et Raphaël est entré au puits à nouveau.

Sur le communiqué que nous avons reçu, il était écrit que « c’est à ce moment que l’équipe et le pilote ont pris la décision de ne pas retourner en course, par respect pour les autres pilotes en piste et pour la sécurité de Raphaël ».

Il a complété 216 des 400 tours de l'épreuve.

« Je ne peux rien faire d’autre que de tourner la page et de me concentrer sur ma prochaine course, le Winchester 400. Il y a un mois, je suis arrivé troisième sur le circuit Winchester Speedway et je compte bien renouer avec le succès », a dit le jeune pilote.

Ladite course sera dimanche (8 octobre), en Indiana.