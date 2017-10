Des Lynx en première position

La formation juvénile féminine de soccer des Lynx peut dire merci à ses joueuses Marika Pelletier et Britanie Maranda, qui ont inscrit neuf des 11 filets des six rencontres pour s’assurer qu’elle boucle la saison en première position de la Ligue sportive interscolaire.

Au premier duel, Britanie a secoué les cordages à trois reprises pour aider son équipe à vaincre la Polyvalente St-François par le pointage de 6 à 2. Marika a aussi connu une excellente rencontre lors de la rencontre face à la Polyvalente St-Georges #1. La partie s’est terminée par un pointage de 5 à 5 et elle a revendiqué quatre buts.

La troupe de Robert Veilleux termine la saison régulière avec une fiche de quatre victoires et deux nulles.

La formation juvénile partage sa fin de semaine

La formation juvénile masculine était en action dimanche (1er octobre) face à Black Lake (Saint-François) et a gagné 4 à 2. Puis, les Lynx se sont butés à un excellent gardien contre la Polyvalente St-François. Conclusion, les Lynx se sont inclinés 1 à 0. Ils terminent leur saison avec un dossier de trois victoires et autant de défaites.

La formation benjamine masculine affrontait Black Lake et s’est inclinée 1 à 0. À leur second affrontement de la fin de semaine, les Beaucerons ont disposé de la Polyvalente Benoit-Vachon 4 à 2. Ils bouclent leur saison en deuxième position avec trois gains, deux défaites et une nulle.

Mauvaise saison pour les benjamines

La formation benjamine féminine tentait d’arracher une première victoire en six rencontres, mais elles se sont inclinées 4 à 1 aux dépens à l’équipe des Deux-Rives. Avec un dossier d’aucune victoire, l’équipe de Philippe Boucher termine en cinquième place.

À noter que toutes les équipes des Lynx ont rendez-vous le 15 octobre pour les séries aux terrains synthétiques à St-Georges.