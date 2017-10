Les Patriotes s’emparent du premier rang

En remportant son dernier duel, et ce, en prolongation, la formation juvénile des Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin occupe le premier rang de la Ligue.

La troupe de Jimmy Boulet a eu chaud, mais elle a vaincu les Élites de Mont Sacré-Cœur de Granby 45 à 39. Le porteur de ballon Keven Paquette-Rodrigue a inscrit le touché décisif en plus d’avoir inscrit plus de 100 verges au sol. C’est Jacob Gosselin qui lui avait servi la passe.

« C’était un match incroyable et on aurait pu mettre fin à cet affrontement dès le troisième quart. On tirait de l’arrière par 10 points alors qu’il ne restait que cinq minutes à faire au match. On a été en mesure de rebondir. Ce genre de match est divertissant pour les partisans, mais en tant qu’entraîneur, on n'en veut le moins possible », a dit à la blague l’entraîneur.

William Marcoux a franchi la ligne des buts à trois reprises en plus d’avoir inscrit un touché lors d’un retour de botté d’envoi en première demie.

Le secondeur Nathan Roy a réalisé deux interceptions, dont une en prolongation.

La prochaine rencontre à l’agenda sera dimanche (8 octobre) à Sherbrooke face aux Cavaliers de Montcalm.

Les cadets prennent leur revanche

Hier (1er octobre), les cadets affrontaient le Drakkar à St-Hyacinthe et il s’agissait du deuxième affrontement entre ces deux équipes. Le premier duel a été l’affaire du Drakkar avec une victoire de 39 à 18. Cette fois-ci, les Beaucerons ont eu le meilleur avec une victoire de 30 à 29.

« On a travaillé très fort lors des entraînements de la semaine et on a bien appliqué le plan de match. On a tout donné jusqu’à la dernière seconde et cela a porté ses fruits », a commenté l’instructeur Sébastien Turcotte.

En fin de partie et avec moins d’une minute à faire, le Drakkar a tenté une longue passe qui a été interceptée par Jessy Poulin, sa troisième interception du match.

Samedi (7 octobre) à 13 h, les Patriotes recevront les Sénateurs du Collège Saint-Bernard de Drummondville.