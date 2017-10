Un cycliste beauceron s'entraînera avec une équipe de la France

Le cycliste Guillaume Davidson, de Saint-Georges, s'entraînera avec la Team Macadam's Cowboys l'an prochain. Il s'agit d'une équipe sportive de Dombasle-Sur-Meurthe, dans l'est de la France.

L'athlète beauceron rejoindra les rangs de cette équipe de cyclisme européenne, qui vient tout juste de terminer son recrutement pour la saison 2018.

Il ne sera d'ailleurs pas le seul Québécois à s'y rendre, puisque son ancien coéquipier Félix Boutin, de l'équipe cycliste junior Iamgold de l'Abitibi, y prendra également part du 1er février au 31 mai prochains.

Tous deux ont appris la nouvelle à la fin du mois de septembre. « Ce sera un début de saison avec vraiment beaucoup de courses », a expliqué Guillaume Davidson à EnBeauce.com cet après-midi. « On va surtout là-bas pour se préparer pour la saison qu'on débutera à notre retour au Québec à l'été 2018. En fait, pour eux, c'est leur saison habituelle de février à mai, mais pour nous, ce sera notre pré-saison », a-t-il ajouté.

Précisons que Guillaume Davidson ne fait plus partie de l'équipe Iamgold, puisqu'il compétitionne maintenant au niveau senior.

L'équipe des Macadam's Cowboys était à la recherche de deux Québécois pour compléter sa formation. « Le recruteur français a consulté nos CV sportifs, et nous a appris par la suite qu'on avait été sélectionnés », a mentionné Davidson à notre journaliste plus tôt aujourd'hui. « On va avoir beaucoup de travail à faire. On devrait participer à au moins une ou deux courses par semaine », a-t-il renchéri.

« C'est la première fois que je vais à l'étranger pour m'entraîner. Je pars à l'aventure et je compte découvrir comment fonctionnent les courses sur un autre continent, puisque la philosophie sportive n'est pas du tout la même en Europe et en Amérique du Nord. »

D'ici là, l'athlète beauceron étudiera à temps plein au cégep à la technique du génie industriel et continuera à s'entraîner. Pendant son périple en Europe, il suivra des cours à distance.



Ne sachant pas encore avec quelle équipe il courra l'an prochain au Québec, Guillaume Davidson espère pour le moment qu'il pourra participer au Grand Prix Cycliste de Charlevoix.



Il aimerait aussi particulièrement prendre part au Tour de Beauce ou encore au tour du Saguenay l'été prochain.