Duel à venir entre les Condors du CBA et les Lynx d'Édouard-Montpetit

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches accueilleront les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit ce soir, le samedi 7 octobre, à 19 h 30, au terrain synthétiqe de la cité étudiante de Saint-Georges.

Le dernier affrontement Lynx et des Condors remonte à 2008, alors que les deux équipes évoluaient en Division 1.



Les Lynx présentent un dossier de deux victoires et de deux revers. Ils ont vaincu l’Outaouais et Thetford Mines.



Comme les Condors, les Lynx ont perdu leur dernier match face au Noir et Or de Valleyfield. Dans la défaite de 52 à 28, le quart-arrière Anthony Robichaud a quand même amassé des gains aériens de 263 verges.



Les Beaucerons devront avoir à l’œil le jeune homme qui montre de belles statistiques, soit 940 verges de gains aérien et dix passes de touchés. Sa principale cible est Niasse Robert Andjo, qui cumule des gains de 344 verges et de trois touchés.

Rappelons que les Condors étaient en repos samedi dernier, après avoir connu un match très difficile à Valleyfield le 23 septembre.



Notons qu’en trois matchs seulement, le joueur des Condors Amani Malinda a amassé des gains de près de 300 verges sur les retours de bottés. À sa position de maraudeur, il a également participé à 19 plaqués.