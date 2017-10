Raphaël Lessard participera à une course de 400 tours à Winchester

Le pilote Raphaël Lessard, de Saint-Joseph, prendra part au Winchester 400 lors du dimanche 8 octobre prochain. Cette course de 400 tours, qui se déroulera à Winchester, en Indiana, fait partie de la série Champion Racing Association.

Une course de 400 tours en demande beaucoup d'une équipe et de son pilote. Les stratégies d'arrêts aux puits, la gestion des pneus et la gestion de la stratégie de course requièrent des nerfs d'acier de la part d'un coureur automobile.

Le jeune pilote du programme de développement Toyota pourra notamment compter sur un nouveau mécanicien en chef en la personne de Joël Martino, qui essaiera de relancer ses succès. Suite à trois courses écourtées pour le Beauceron, David Gilliland Racing a procédé à des changements au sein de son équipe d'ingénieurs et de mécaniciens pour essayer de remédier à la situation.



Lors de sa présence du dimanche 3 septembre dernier à Winchester, Lessard avait obtenu la troisième position suite à une course de 100 tours. Le pilote joselois misera d'ailleurs sur sa performance lors de cette dernière visite à Winchester pour avoir du succès au Winchester 400 dimanche.



Précisons que les qualifications pour cette course auront lieu aujourd'hui, samedi le 7 octobre, à 16 h 15. La course aura lieu le lendemain, à 14 h.