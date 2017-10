Une défaite en lever de rideau pour le Cool FM

Pour son premier match de la saison 2017-2018, le Cool FM était à Rivière-du-Loup hier pour affronter le 3L. Malheureusement pour la troupe d’Éric Haley, ce n’est pas son équipe qui a inscrit le plus de buts au tableau indicateur.

Les Beaucerons se sont inclinés 4 à 3 alors qu’il ne restait que neuf secondes à faire en troisième période lorsque Michael Ward a inscrit le but décisif en avantage numérique.

En retard 3 à 1 au début du dernier tiers, les visiteurs ont secoué les cordages à deux reprises dans cette période par l’entremise de Patrick Bordeleau et de Kéven Dupont.

L’autre buteur pour le Cool FM a été Nikita Kolesnikovs lors de la période initiale alors que les visiteurs se défendaient avec un homme en moins.

« On a eu de la difficulté à trouver notre rythme, car on s’est défendu avec un homme en moins à plusieurs reprises. Lorsqu’on a joué à cinq contre cinq en troisième période, on a réussi à faire une remontée », a commenté Haley.

Comme il l’avait mentionné à EnBeauce.com, Haley avait décidé de débuter la saison avec le gardien Adam Russo. L’homme masqué a repoussé 29 des 33 tirs qu’il a reçus. À l’autre bout de la patinoire, le Cool FM a dirigé 32 lancers en direction de Loïc Lacasse.

Ces deux équipes croiseront le fer à nouveau ce soir, mais cette fois, au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h.

« On doit être discipliné et diviser cette série », a souhaité l’instructeur.