Les Dragons seuls au premier rang

En signant une victoire de 38 à 0 vendredi (6 octobre) de 38 à 0, les Dragons juvéniles de la Polyvalente de Saint-Georges occupent seuls le premier rang au classement.

Les troupiers de Carl Dallaire n’ont laissé aucune chance aux Lynx du Pavillon Wilbord-Dufour d’Alma, qui étaient de passage.

« Le mot d’ordre était de gagner la bataille physiquement, ce qu’on a réussi. On a bien répondu à la pression en sortant notre meilleure performance de la saison. Nos touchés inscrits rapidement en début de match ont démotivé l’adversaire. Encore une fois, on a bien joué à l’offensive, à la défensive et sur les unités spéciales », a commenté le pilote de la formation beauceronne.

Jason Gernier a connu un match de rêve avec quatre touchés et 235 verges. Le quart-arrière Justin Quirion a complété 15 de ses 18 passes, pour un total de 154 verges en plus de porter le ballon sur 30 verges.

Les Lynx n’ont jamais été dans le coup, accusant un retard de 24 points au retour de la mi-temps.

En défensive, Josué Castelly-Veilleux a réalisé six plaqués, dont trois sacs du quart. Alexandre Bouffard a aussi eu son mot à dire en défensive avec six plaqués. Samuel Bernard, Charles Fortier et Antoine Giroux en ont cinq chacun.

Vendredi (13 octobre), les Dragons boucleront leur saison régulière en visitant les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette. « Les Athlétiques représentent un autre gros défi et on va récupérer adéquatement avant l’objectif de terminer la saison régulière sur une note parfaite. »