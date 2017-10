Raphaël Lessard est contraint à l’abandon

Les semaines se suivent et commencent à se ressembler pour le pilote Raphaël Lessard. Dimanche (8 octobre), un bris mécanique a contraint le pilote de la région à abandonner au 188e tour sur la piste Winchester 400 dans la Super Série ARCA-CRA, sur le circuit Winchester Speedway.

L’essieu arrière gauche s’est brisé, résultant d’une sortie de piste pour le pilote qui a frappé le mur.

« On ne peut pas contrôler un tel bris et il n’y a rien que l’on puisse faire. Il faut garder la tête haute et tourner la page », a dit sagement le jeune pilote.

Le 23 septembre dans le cadre du Deep South Cranes 125, il n’avait réalisé que 27 des 125 tours à la suite d’un bris mécanique, suivi d’un contact avec le mur. Le 1er octobre lors du All American 400, il avait effectué trois arrêts aux puits, dont la troisième fois en raison de dommages à sa voiture.

« Je faisais très attention à la voiture, car je savais que la course allait être longue, je prenais mon temps et je ne prenais pas de chance. La voiture n’était pas tout à fait à mon goût, mais on essayait de l’améliorer à chaque arrêt aux puits », a fait savoir le pilote à propos de la course d’en fin de semaine.

Lors des séances de qualifications, il a pris le huitième rang et a réussi à se frayer un chemin parmi le peloton des meneurs, montant jusqu’à la quatrième position.

Sa prochaine course est samedi (14 octobre) au South-Boston Speedway en Virginie pour le SoBo 250, une course de la série CARS.