Certains Lynx parfaits. D’autres, moins

Quatre équipes des Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville étaient en action en fin de semaine. Deux d’entre elles ont connu un week-end parfait tandis que les deux autres ont éprouvé quelques difficultés.

D’une part, le M12 dirigé par Philippe Audet a signé respectivement des victoires de 9 à 3, 6 à 4 et 11 à 1 face à l’École secondaire Rivière-du-Loup, au Collège de Marie-de-l ‘Incarnation et contre le Séminaire St-Joseph.

Avec ses trois victoires, les Lynx occupent la première position du classement général, à égalité avec l’équipe de l’École internationale Lucille-Teasdale.

Victoria Veilleux a profité de la fin de semaine pour gonfler ses statistiques avec quatre buts et cinq passes. Elle trône au sommet des meilleures marqueuses de sa catégorie.

D’autre part, la formation M13 a elle aussi connu un week-end sans bavure en l’emportant 9 à 2 contre le Collège Saint-Hilaire, 8 à 4 face à l’École du Mistral et 6 à 1 aux dépens du Collège Notre-Dame.

« La chimie d’équipe s’est installée rapidement et les séquences de jeux ont été bien exécutées », a fait part l’entraîneur en chef, Steve Gosselin.

Benjamin Grégoire a été le meilleur pointeur de la fin de semaine des Lynx avec une récolte d’un but et trois passes, ce qui lui permet de prendre la tête des pointeurs avec sept points en seulement trois rencontres.

Plus difficile pour le M15 et le M17

Le M15 a encaissé deux revers en autant de rencontres, et ce, par des pointages identiques de 4 à 1 au stade de Mont-Joli. Seuls Jérémy Turgeon et Antoine Guay-Tanguay ont fait scintiller la lumière rouge.

Le M17 a lui aussi connu des derniers jours difficiles en subissant un revers de 6 à 2 face au Collège Clarétain et de 6 à 3 aux mains de l’École du Mistral. Les Lynx ont tout de même dominé au chapitre des lancers au but 41-27 et 39-33.