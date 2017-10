Le pilote joselois Raphaël Lessard participera à la course Sobo 250 en Virginie

Le pilote automobile originaire de Saint-Joseph, Raphaël Lessard, participera au Sobo 125, une course de 125 tours, sur la piste du South Boston Speedway dans l'état de la Virginie, aux États-Unis. Cette course, qui se déroulera dans le cadre de la finale de la série CARS Tour, aura lieu lors du samedi 14 octobre prochain.

Raphaël Lessard prend la direction de la Virginie cette fin de semaine et plus particulièrement de South Boston, pour le Sobo 250, une course de 125 tours du CARS Tour, samedi soir, 14 octobre. Il s'agira de la dernière soirée de courses de la saison du CARS Tour pour ses deux divisions, les Super Late Models (SLM) et les Late Model Stock Cars (LMSC) alors que chaque division procèderont à la finale du championnat avec chacune leur course de 125 tours. On se rappellera que Raphaël Lessard est, jusqu'à samedi soir, le champion en titre de la catégorie SLM, reporté de main de maître l'automne dernier avec quatre victoires en 10 courses.

Lessard, le jeune pilote du programme de développement Toyota (TRD), compte bien profiter de cette soirée pour retrouver la route du succès.

La SoBo 250, une course de 125 tours, ainsi que les qualifications, seront diffusées en direct sur le site Web du CARS Tour TV (option payante). Vous pouvez également suivre en temps réel les performances sur piste de Raphaël sur le site Web Race-Monitor.com (frais modiques).

Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio

de l'équipe de course David Gilliland Racing

Précisons que les qualifications pour cette course auront lieu le 14 octobre, à 17 h, et que la course débutera en soirée, dès 20 h.