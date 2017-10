Début des 24h de spinning pour le planchiste Eliot Grondin à Ste-Marie

Voir la galerie de photos

Le samedi 14 octobre, au centre de mise en forme Profil Action Santé, de Sainte-Marie, le départ du défi sportif bénéfice chargé d'aider le planchiste Eliot Grondin à financer sa saison de snowboardcross a eu lieu aux alentours de midi. Il s'agit d'une séance de 24h de vélo stationnaire par équipe, une activité destinée à aider le jeune athlète à récolter de l'argent pour sa saison 2017-2018.

Un objectif de 15 000 $ a été fixé pour l'activité, à l'issue de laquelle l'équipe ayant accumulé le plus gros montant d'argent obtiendra une entrée gratuite par membre de l'équipe au Noah Spa. À noter qu'à chaque repas acheté samedi entre 7h30 et 20h30 et dimanche entre 7h30 et 14h30, le restaurant L'infusion, de Sainte-Marie, remettra un montant au jeune sportif de l'équipe nationale de développement de snowboardcross.

« Il se démarque parmi les grands malgré son jeune âge. »

« Il se démarque parmi les grands malgré son jeune âge (16 ans). S'il veut continuer à s'illustrer, il doit s'entraîner au même rythme que les autres athlètes qui performent sur le circuit nord-américain et obtiennent des laissez-passer pour les coupes du monde », a expliqué sa mère Mélanie Turcotte. Alors que sa prochaine saison devrait ainsi coûter près de 55 000 $, dont 35 000 $ ont déjà été amassés grâce à des commanditaires, des activités de financement comme ces 24h de spinning devront aller chercher la somme restante.

« C'est une saison très importante dans ma carrière. J'aimerais beaucoup passer de l'équipe nationale de développement à l'équipe nationale B, ou mieux encore, à l'équipe nationale A. Une fois rendu au niveau de l'équipe nationale, le coup de pouce financier est plus important et me permettra de me consacrer davantage à mes performances sportives qu'à mon financement », a mentionné le jeune athlète de Sainte-Marie.

