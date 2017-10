Raphaël Lessard termine 5e d'une course remplie d'accidents

Natif de Saint-Joseph-de-Beauce, le jeune pilote automobile Raphaël Lessard s'est illustré samedi soir au South Boston Speedway, lors de la finale du Cars tour. Au volant de sa Toyota Camry n°99, le pilote du programme de développement Toyota a terminé 5e d'une course de 125 tours pleine d'accidents et de neutralisations.

Malgré une voiture qui manquait de performance, il a su quand même tirer son épingle du jeu en mettant au défi les autres coureurs. « C'était très agréable de retourner en piste avec les mêmes pilotes que l'année passée. C'est une très belle série et c'est toujours un plaisir de revoir des visages familiers », a commenté le jeune Beauceron.

« Nous avons évité les accidents et on a terminé la course, c'est ce qui compte », a déclaré Raphaël Lessard. « L'important après l'épreuve de ce soir, c'est que la voiture soit en un morceau », a-t-il ajouté. Ce qui n'a pas été le cas de plusieurs compétiteurs, confrontés à des ennuis en piste et qu'il a fallu éviter pendant la course.

Sa prochaine épreuve aura lieu le 12 novembre prochain, lors de la Coupe du gouverneur, en Floride.