Une fin de semaine à oublier pour le Cool FM

La saison 2017-2018 continue de mal débuter pour le Cool FM, qui vient de subir deux nouvelles défaites durant la fin de semaine, face à Jonquière et à Sorel-Tracy. Après leur double défaite face à Rivière-du-Loup le week-end dernier, les Beaucerons devront se ressaisir le 20 octobre prochain en affrontant Trois-Rivières.

Le vendredi 13 octobre dernier n'aura pas porté chance aux joueurs d'Éric Haley, battus 5 à 3 à domicile devant près de 1 000 spectateurs par les hockeyeurs de Jonquière. Malgré un sursaut à la fin du match, avec trois buts marqués dans la 2e période, les Beaucerons n'ont pas réussi à compenser l'avance de leurs adversaires, qui ont dominé la première manche avec un total de quatre filets, dont le premier a été marqué au bout d'1 min 46, et pour lesquels Alexandre Quesnel s'est démarqué avec ses passes décisives.

Un 4e revers consécutif du Cool FM a eu lieu au Colisée Cardin de Sorel-Tracy samedi après-midi. Malgré une avance de un point à l'issue de la première période, grâce à un but de Mario Jr Boilard, sur une passe de Simon Demers et Jonathan Laberge, les Éperviers ont fini par s'imposer 3-1. Ils ont égalisé en début de 2e période et ont marqué deux filets supplémentaires dans la 3e manche, dont un filet, à 19'45, en désavantage numérique et avec les filets déserts.