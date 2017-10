Le Cleri Sport divise sa fin de semaine

Le Cleri Sport avait deux rencontres à son agenda en fin de semaine. Deux rencontres aux dépens des Beaucerons de Sainte-Marie. À la fin du week-end, chacune des deux équipes avait une victoire de plus à sa fiche.

La première rencontre, celle du vendredi (13 octobre) disputée à Sainte-Marie, c’est l’équipe locale qui a gagné par le pointage de 6 à 1. Les Beaucerons ont inscrit trois buts lors de la première moitié du premier engagement.

La réplique du Cleri Sport est venue du bâton de Charles-Étienne Roy, qui a secoué les cordages à 15 : 49 au premier tiers en avantage numérique. Ce fut le seul moment de réjouissance pour la troupe de Stéphane Poulin.

Le lendemain, ces deux équipes avaient un second rendez-vous, mais cette fois, à Saint-Georges. La rencontre s’est terminée par un pointage identique à la veille, mais en faveur du Cleri Sport.

« On s’est organisé pour être prêts et pour cette rencontre, les joueurs n’ont pas eu besoin de moi. On n’a pas aimé notre match d’hier, mais j’ai aimé la réaction des joueurs après la rencontre, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas toléré la défaite. C’est agréable pour un entraîneur lorsque son équipe sait rebondir », a commenté le pilote du Cleri Sport, Stéphane Poulin.

Vincent Drouin, Édouard Giguère, Nickolas Morin ont donné une priorité de trois buts aux locaux après 20 minutes. Après 40 minutes, le pointage indiquait 5 à 0. Drouin, avec son deuxième, et Thomas Morin ont fait scintiller la lumière rouge. Jérémy Boutin a fait de même au dernier engagement.

Vendredi (20 octobre), le Cleri Sport affrontera le Lafontaine de Bellechasse à Sainte-Claire à 20 h 40. Le lendemain, le Cité Construction d’Israël sera en ville à 20 h 30.