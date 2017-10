Saison parfaite pour les Dragons

En signant une écrasante victoire de 29 à 0 vendredi (13 octobre), les Dragons juvéniles de la Polyvalente de Saint-Georges viennent de boucler leur calendrier régulier avec six victoires et aucune défaite.

Les Beaucerons n’avaient pas réussi un tel exploit depuis la campagne 2006. En six affrontements cette saison, la troupe de Carl Dallaire a inscrit 200 points et en a alloué que 17.

Au moment d’écrire ces lignes, les Dragons savent qu’ils affronteront les Mustangs de l’École secondaire l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine de Chicoutimi – qui ont terminé en quatrième position – mais la journée et l’heure sont à déterminer.

Vendredi, les Beaucerons ont vaincu les Athlétiques au domicile de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. « Un mauvais positionnement de terrain nous a limités en première demie. En deuxième demie, les choses se sont mieux déroulées. Tout le monde a mieux joué, le positionnement de terrain a été plus avantageux et l’offensive s’est mise à inscrire des points. Ce fut un bon match pour nous préparer en vue des séries », a commenté l’entraîneur en chef.

La défensive a réalisé cinq sacs du quart, deux interceptions en plus d’un touché. Parmi les joueurs qui se sont illustrés : Sébastien Bisson (deux plaqués, deux plaqués assistés, deux sacs), Charles Fortier (deux plaqués, deux plaqués assistés, un plaqué pour perte et une interception), Derec Vachon (deux plaqués, un plaqué assisté, un plaqué pour perte, une passe rabattue) et Josué Castelly-Veilleux (deux plaqués, un sac, un plaqué pour perte et une passe rabattue).

L’attaque a revendiqué 270 verges, soit 168 par la passe et 102 par la course. Isaac Dallaire a capté sept passes pour un total de 62 verges, Louis-Martin Parent a également capté sept passes pour un total de 38 verges tandis que Jason Grenier a couru 17 fois pour un total de 55 verges.