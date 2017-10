Des Patriotes trop forts!

En remportant chacune de leurs rencontres de la fin de semaine, les Patriotes cadets et juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin se sont assurés de terminer leur saison au sommet de leur section respective.

La protégés de Sébastien Turcotte ont signé une victoire de 55 à 30 aux dépens des Béliers de la Polyvalente Montignac, qui étaient de passage vendredi (13 octobre).

« On a vu une grande amélioration de nos joueurs, surtout sur les unités spéciales. Le fait d’être seulement 19 joueurs dans notre équipe et de rivaliser contre des formations plus nombreuses et beaucoup plus imposantes que la nôtre démontre le caractère de nos joueurs », a commenté l’entraîneur-chef de la formation cadette.

Les Patriotes bouclent leur saison avec une fiche de cinq victoires et une seule défaite en plus d’avoir inscrit 239 points en seulement six rencontres.

Face aux Béliers, les Patriotes ont affronté une équipe robuste, mais ce sont quand même les locaux qui ont pris une avance de 21 à 6 après la première demie.

Ces deux équipes s’affronteront à nouveau la fin de semaine prochaine pour la demi-finale à Saint-Martin, mais l’heure et la journée sont à déterminer.

La formation juvénile est en feu

La formation juvénile avait aussi rendez-vous avec les Béliers de Lac-Mégantic et a remporté la rencontre par le pointage de 41 à 18.

Le quart-arrière Jacob Gosselin a une fois de plus connu un bon match avec cinq passes de touché, dont deux à William Marcoux ainsi que deux autres à Keven Paquette-Rodrigue et une à Manuel Paré.

Nathan Roy a lui aussi offert une solide prestation, mais en défensive avec de nombreux plaqués et une interception.

Les Patriotes seront en congé la fin de semaine prochaine et accueilleront la demi-finale lors de la fin de semaine 27 au 29 octobre. L’adversaire n’est pas encore déterminé.