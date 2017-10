Un tournoi de soccer extérieur rassemble 40 équipes de la CSBE à St-Georges

C’est lors du dimanche 15 octobre dernier, sur les terrains de soccer synthétiques de Saint-Georges, qu’avait lieu le tournoi final de la Ligue sportive interscolaire de soccer extérieur à 7. Les équipes de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) ont remporté des victoires dans cinq de leurs huit finales.

À lire également : Les écoles de la CSBE s'illustrent lors du dernier tournoi de soccer de la saison (2016)

Cette ligue, qui en est à sa troisième année, est formée de 40 équipes, soit huit de plus que l’an dernier. Ces équipes proviennent de différentes écoles secondaires de la Beauce, des Etchemins et des Appalaches.

On y retrouve notamment des équipes de niveaux benjamin et juvénile, chez les garçons et chez les filles, réparties dans des classes A et B.

Voici les finalistes dans chacune des différentes catégories :

Benjamin masculin A

Polyvalente de Black-Lake 3, école Jésus-Marie 1

Bronze : école des Deux-Rives

Benjamin masculin B

Polyvalente Saint-François 3, polyvalente de Thetford 2

3e position : polyvalente de Black-Lake (# 2)

Benjamin féminin A

Polyvalente de Black Lake 3, polyvalente de Saint-Georges 1

(Black-Lake gagnante au total des deux matchs)

Bronze : école des Deux-Rives

Benjamin féminin B

Polyvalente Saint-François 1, école des Appalaches 0 (tirs de barrage)

3e position : polyvalente de Thetford

Juvénile masculin A

Polyvalente de Saint-Georges 7, polyvalente de Black-Lake 0

Bronze : polyvalente Saint-François

Juvénile masculin B

Polyvalente des Abénaquis 4, polyvalente de Black-Lake (#1) 3

Juvénile féminin A

Polyvalente de Saint-Georges (#1) 7, école Jésus-Marie 0

Bronze : polyvalente de Saint-Georges (#2)

Juvénile féminin B

Polyvalente de Thetford (#1) 8, polyvalente Saint-François 1

3e position : polyvalente de Thetford (#2)

Carl Dallaire, de la polyvalente de Saint-Georges, était l’organisateur principal de ce troisième tournoi. Le responsable de la ligue sportive interscolaire, Roger Lachance, était fort satisfait de la saison qui vient de se terminer ainsi que du tournoi final, en dépit du temps maussade qui a sévi une partie de la journée. « C’est là qu’on apprécie vraiment notre terrain synthétique », a-t-il commenté.