Steeve Mathieu veut redonner de la fierté aux Bulldogs

En étant à sa première saison à la barre des Bulldogs de Beauce-Centre, Steeve Mathieu n’a qu’une chose en tête. Il veut redonner un sentiment de fierté à ses joueurs.

« Une fois avoir dépassé le midget, le sentiment d’appartenance semble avoir disparu pour les équipes locales », a observé celui qui a déjà porté les couleurs des Bulldogs à la fin des années 1990.

« Le hockey junior AA représente quand même du hockey d’élite », a-t-il ajouté.

Il faut dire que les dernières campagnes ont été difficiles pour l’équipe de Beauce-Centre. La saison dernière, elle a terminé au dixième et dernier échelon du classement et n’a savouré que trois maigres triomphes (3-25-0-0). En 2015-2016, les Bulldogs ont également remporté que trois rencontres (3-23-0-2).

« On aimerait jouer pour ,500 », a-t-il répondu lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé quel était l’objectif de la saison.

Andy Kirouac pour mener l’équipe

Mathieu a décidé de nommer l’attaquant Andy Kirouac capitaine de son équipe.

« J’ai vu qu’il voulait aller dans la même direction que nous », a fait savoir l’entraîneur-chef à propos de l’attaquant de 21 ans, qui disputera sa quatrième et dernière saison avec le club.

Jonathan Veilleux, Charles-Benoit Giguère et Jonathan Roy sont les assistants de Kirouac.

Capable d’allumer la lumière rouge

Au moment d’écrire ces lignes, les Bulldogs occupent le dixième et avant-dernier rang de la Ligue avec un dossier de 1-4-0-0.

Privé de plusieurs éléments lors des premières rencontres de la saison en raison de quelques suspensions, Mathieu a vu de belles choses sur la glace lors de ces cinq affrontements.

« On est un peu surpris d’avoir inscrit autant de buts (20). Oui, on en a alloué beaucoup (39), mais on a été capable d’en faire autant », a-t-il constaté.

Lors de la dernière fin de semaine, les Bulldogs se sont inclinés 6 à 3 face à Saint-Romuald (15 octobre), mais ont signé une victoire en prolongation de 6 à 5 (13 octobre) face à Montmagny.

Ce week-end, une seule rencontre est à l’agenda des Bulldgos, celle de dimanche (22 octobre), face au V. Boutin à Plessisville.