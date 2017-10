Tennis : Carrier-Dulac et Williams se qualifient pour l’étape 16 ans

Rosalie Carrier-Dulac et Annabelle Williams, les deux de Saint-Georges, ont réussi à accéder au tour suivant lors des qualifications de la première étape du Circuit québécois 16 ans, qui se tenaient du 14 au 16 octobre. La compétition était présentée par Tennis Beauce.

Carrier-Dulac a gagné au premier tour en l’emportant 6-3 et 6-1 face à Simone Mercier. En finale, elle a vaincu Émilie Ratelle 6-1 et 6-0.

Quant à Williams, elle a vaincu Laurence Thériault 6-3 et 6-1 et Mathilde Tran 6-2 et 6-3.

Les deux athlètes participeront au tableau principal des 16 meilleures joueuses, qui se déroulera du 28 au 30 octobre au Club Tennis Beauce à Saint-Georges.