Guillaume Blouin démis de ses fonctions d’entraîneur-chef des Condors

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a démis de ses fonctions l’entraîneur en chef des Condors, Guillaume Blouin.

En six rencontres jusqu’ici, les Condors ont encaissé six revers, dont une défaite de 61 à 0 samedi (14 octobre) dernier face à Lionel-Groulx. Les Condors ont alloué 306 points depuis le début du calendrier.

Le coordonnateur offensif, Jean-Christophe Bourque-St-Hilaire, et le coordonnateur défensif, Mario Gagné, assureront l’intérim pour les deux derniers matchs de la saison.

« Nous pensons que Guillaume serait en mesure de cumuler les fonctions d’entraîneur-chef et de responsable des sports en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur à l’issue de la saison. Nous sommes arrivés à la conclusion que c’était trop lui demander et que cela devenait une source de distraction pour l’équipe. Le processus de sélection du prochain entraîneur-chef achève et il entrera en fonction à la mi-novembre », a fait part le directeur de la vie étudiante du Cégep, Georges Salvas.

« En entrant en fonction rapidement, notre nouvel entraîneur-chef sera en mesure d’assurer le recrutement en vue de la prochaine saison. Il pourra aussi rassurer les joueurs actuels de l’équipe de la volonté du Cégep Beauce-Appalaches de continuer de supporter son programme de football malgré les difficultés éprouvées au cours des deux dernières années », a-t-il ajouté.

Les Condors accueilleront les Filons de Thetford samedi à 19 h 30 au Stade du Cégep Beauce-Appalaches. La dernière rencontre du calendrier régulier est le 28 octobre au Complexe sportif Mont-Bleu.