Six médailles d'or, six d'argent et une de bronze pour les nageurs beaucerons

Les 14 et 15 octobre derniers, des nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) se sont rendus à Lévis pour participer à la Coupe d'automne, à laquelle ont pris part 373 nageurs provenant de douze clubs de la région de Québec, de Trois-Rivières et de Rivière-du-Loup. Les athlètes beaucerons sont revenus les bras chargés de 13 médailles.

Les nageurs du CNRB ont fait bonne figure à Lévis, où ils ont amélioré leurs records personnels dans presque toutes les épreuves, et ont rapporté six médailles d'or, six médailles d'argent et une de bronze.

Parmi les nageurs de la délégation beauceronne, Julianne Tremblay s'est particulièrement démarquée avec trois médailles d'or et une d'argent, tandis qu'Émerick Vachon a obtenu une première et une deuxième place, tout comme Noémie Girard. De son côté, Philippe Lacasse est revenu avec une médaille d'argent, Florence Poulin avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, Évelyne Lacasse une médaille d'argent et Maxim Frénette une médaille d'or.