« Ce serait mon rêve de jouer professionnel » - Adam Auclair

Pendant que son frangin Antony a un pied sur le seuil de la porte de la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay, son petit frère, Adam, rêve de jouer professionnel.

« Ce serait mon rêve de jouer pro », a répondu sans hésiter le joueur du Rouge et Or de l’Université Laval lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé comment il voyait son avenir en ayant un grand frère qui vient d’atteindre la NFL.

Mais ce rêve, Adam doit le mettre de côté, car pour le moment, il n’a qu’une chose en tête, offrir le meilleur de lui-même avec la formation lavalloise. « J’aimerais continuer de jouer au football après ma carrière universitaire, mais pour le moment, toute ma tête va à équipe », a-t-il tranché sans détour.

Lors de son entrevue avec l’auteur de ces lignes, il venait tout juste de terminer le point de presse de l’équipe en vue de la rencontre de samedi (21 octobre) face aux Carabins de l’Université de Montréal, les ennemis jurés du Rouge et Or. Il n’avait qu’une chose en tête, venger l’unique défaite de la saison. Un revers encaissé aux mains des Carabins.

Une fois qu’il aura disputé ses quatre saisons universitaires, il sera admissible au repêchage. Mais encore une fois, il ne veut pas brûler les étapes. « C’est encore trop loin », dit-il sagement.

Une première saison de rêve

Pour sa saison recrue de l’an passé, le numéro 2 du Rouge et Or avoue qu’il espérait avoir un rôle important au sein de la formation. Or, rares sont les recrues qui réussissent à percer l’alignement de l’Université Laval et qui ont un rôle de premier plan.

« J’avais espoir de me retrouver sur les unités spéciales et de faire ma place tranquillement pas vite », a-t-il raconté.

Le natif de Notre-Dame-des-Pins a finalement eu un rôle plus important qu’il l’aurait espéré alors qu’il a été sacré recrue de l’année du programme du Rouge et Or. Il faut dire que ses 35,5 plaqués, dont 27 en solo, ont joué dans la balance.

Le demi-défensif a aussi été nommé recrue de l’année sur la scène provinciale en plus de s’être retrouvé sur la deuxième équipe d’étoiles U SPORTS.

Mais l’apothéose de la saison 2016 a été le 26 novembre alors qu’il a soulevé la Coupe Vanier… en compagnie de son frère.

« Je vais m’en rappeler toute ma vie », a-t-il lancé.

Recommencer à zéro

Certes, la saison dernière a été féérique pour Adam, mais il devait rapidement passer à autre chose. Et vite. « Chaque saison est un recommencement à zéro », a-t-il fait part.

Maintenant à la position de secondeur hybride, Auclair avoue adorer jouer à cette position. « Je dois être polyvalent en plus de couvrir une grande surface sur le terrain. Il se pourrait que je reste à cette position jusqu’à la fin de ma carrière universitaire », a conclu l’étudiant en enseignement de l’éducation physique et à la santé.