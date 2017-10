La 2e édition du Fat Bike Fun est officiellement amorcée à St-Georges

Voir la galerie de photos

La 2e édition du Défi Fat Bike Fun a officiellement été lancée cet après-midi, à 13 h, sur le site du Centre de Ski Saint-Georges. Pour l'occasion, ce sont des équipes représentant différentes entreprises de la région, telles que Manac, Procycle, Ville de Saint-Georges, Chronocité et plusieurs autres qui ont foulé la ligne de départ.

Cette course à relais de fat bike, qui a débuté à 13 h, devrait se terminer en milieu d'après-midi, pour ensuite laisser place au tournoi de lancer de la hache, également organisé dans le cadre de cet événement, qui débutera aux alentours de 16 h.

Ceux et celles qui aimeraient se pratiquer à lancer quelques haches dans les règles de l'art cet après-midi peuvent encore le faire jusqu'au moment qui marquera le début du tournoi amical.

Précisons que des foodtrucks sont sur place, dont le Jarret noir, cuisine nomade, ainsi que plusieurs autres kiosques, dont un présentant des sauces de la marque Firebarns ainsi qu'un offrant différentes bières provenant de la microbrasserie Farnham.

