Tournoi de soccer entre Corps de Cadets : Beauceville en 1re position

Le Corps de Cadets 2625 de Saint-Georges a organisé, lors du samedi 23 septembre dernier, la première édition du tournoi de soccer entre Corps de Cadets. Pour l'occasion, ce sont onze équipes provenant de différentes unités à travers la région de la Chaudière-Appalaches qui ont pris part à cette compétition.

Le tournoi était divisé en deux catégories, soit la catégorie « compétitive » et la catégorie « participative ». Six équipes faisaient partie de la catégorie compétitive et cinq, de la catégorie participative.

Le Corps de cadets 619 de Beauceville a présenté deux équipes dans chacune des catégories lors de cette compétition.

Les Beaucevillois ont remporté la première position dans la catégorie compétitive et la quatrième position dans la catégorie participative de ce tournoi.

À noter que les frais d’inscription du Corps de Cadets 619 de Beauceville au tournoi ont été une commandite de l'entreprise TJF de Saint-Joseph.

Rappelons que le Corps de cadets 619 de Beauceville cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans, par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans coût pour les jeunes.