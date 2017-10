Le Cool FM congédie Éric Haley

Le directeur général du Cool FM, Denis Dumont, a perdu patience à l’égard de l’entraîneur-chef Éric Haley et a décidé de le congédier dans la soirée de dimanche (22 octobre).

En entrevue téléphonique, il a qualifié les revers d’en fin de semaine de défaites explosives. Le Cool FM s’est incliné 6 à 1 et 8 à 2 aux mains de Trois-Rivières et de Rivière-du-Loup.

En six rencontres depuis le début de la saison, le Cool FM a encaissé six revers, dont l’un en prolongation, et occupe le sixième et dernier échelon de la Ligue.

L’assistant Richard Vachon a lui aussi été congédié.

« Ce ne fut pas une décision facile, mais en lien avec le mauvais début de saison et les contre-performances de l’équipe lors de ses six premiers matchs, j’ai pris la décision de mettre fin aux ententes que nous avions avec Éric Haley et Richard Vachon », était-il possible de lire dans le communiqué de presse.

« Je vais prendre le temps d’analyser la situation, a-t-il répondu lorsqu’EnBeauce lui a demandé quand allait-il nommer le remplaçant d’Haley.. J’ai quelques scénarios dans ma tête, mais je ne peux pas en dire davantage pour le moment. »

Haley avait effectué un retour derrière le banc de la formation beauceronne au cours des derniers mois.