Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches vice-champions en soccer mixte

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés en finale du tournoi éliminatoire de soccer mixte de la Conférence Nord-Est, présenté au Cégep de Lévis-Lauzon samedi le 21 octobre dernier. La formation beauceronne a alors subi un revers de 2 à 1 devant l'équipe du Collège régional Champlain St-Lawrence.

Les Condors ont d'abord vaincu le Collège Ellis de Drummondville par la marque de 1 à 0 en demi-finale, grâce à un but de Jérémy Labbé dans les dernières minutes d’un match très serré. St-Lawrence, qui avait terminé au quatrième rang, a pour sa part surpris Matane, l’équipe championne de la saison régulière.

Les Condors ont amorcé la finale sur le mauvais pied en accordant un but dès la première minute de jeu. St-Lawrence a ensuite doublé son avance en deuxième demie, avant qu’Hugo Bernard rétrécisse l’écart à un seul but, mais ce ne fut toutefois pas suffisant pour donner la victoire aux Condors.

Rugby féminin

Le parcours de l’équipe féminine de rugby des Condors a pris fin en demi-finale du tournoi éliminatoire, présenté dimanche le 22 octobre dernier au Cégep Garneau de Québec.



Les protégées de Lya Jolicoeur se sont alors inclinées au compte de 27 à 0 devant les Élans de Garneau, qui dominent la Conférence Nord-Est depuis quelques années. Celles-ci ont encore une fois été couronnées championnes en venant à bout de Victoriaville en finale.

Les Condors ont conservé une fiche de deux victoires, quatre défaites et un match nul cette saison, saisons régulières et éliminatoires comprises.

Volleyball masculin

L’équipe masculine de volleyball des Condors a subi quatre revers en autant de matchs au premier tournoi de la saison présenté à Jonquière. Elliot Paré-Bourque et Étienne Vaillancourt se sont illustrés dans un duel serré (25 à 19, 18 à 25 et 11 à 15) face au Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon en levée de rideau.

Le libéro recrue Jason Lebel et le vétéran Donovan Poulin ont quant à eux bien fait dans les défaites en deux manches face à Limoilou et Rimouski.

Les Condors ont complété leur tournoi en livrant une chaude lutte à l’équipe locale, s’inclinant par la marque de 17 à 25 et de 22 à 25. De son côté, Marc-Antoine Poulin a réussi six attaques marquantes et trois blocs.