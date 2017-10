L'équipe de biathlon du Corps de Cadets 2898 de Ste-Marie rafle l'or

Les biathlètes du Corps de Cadets 2898 Sainte-Marie ont participé à leur première compétition de la saison lors du samedi 21 octobre dernier. Lors de cet événement, qui s'est déroulé sur l’Île Ronde, à Beauceville, les équipes féminines de l’unité ont ravi les deux premières places.

À lire également :

Ce premier championnat a permis à des équipes de cadets de s’affronter lors d’une compétition alliant le tir à la carabine et la course à pied.



L’équipe composée de Raphaëlle Sylvain, Mahéva Cyr et Koralie Chabot a remporté la médaille d’argent, tandis que celle de Kelly-Ann Maheu, Zoé Vézina et Marie-Jeanne Vachon a raflé l’or. Notons que Zoé Vézina et Marie-Jeanne Vachon en étaient toutes deux à leur première compétition ce jour-là.

Les cadets de Sainte-Marie défendront leur titre en participant à la finale régionale de biathlon, qui aura lieu à Valcartier lors du dimanche 29 octobre prochain.

Les biathlètes de Sainte-Marie

L’équipe de biathlon de l’unité, composée d'une dizaine de cadets des deux sexes, participe à plusieurs compétitions durant l’hiver en remplaçant la course par le ski de fond et en participant individuellement plutôt qu'en équipe. Précisons que les cadets s’entraînent au Centre de biathlon Myriam Bédard à Valcartier.

Kelly-Ann Maheu, cadette-sergent et membre de l’équipe depuis quelques années, mentionne que le biathlon associe deux passions qu’elle a développées dans les cadets, soit le développement d’une bonne condition physique et le maniement sécuritaire des armes de précision. Dans cette dernière discipline, celle-ci performe sur la scène provinciale en tir olympique à la carabine.

Rappelons que le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans coût pour les jeunes.