Mathieu Grenier des Lynx M17 est deuxième au championnat des pointeurs

Malgré trois revers des siens, l’avant Mathieu Grenier des Lynx M17 a connu une excellente fin de semaine. Lors de ses trois rencontres, il a revendiqué un but et deux passes.

Au premier duel, celui de samedi (21 octobre) au Complexe de L’Ancienne-Lorette, il a récolté une passe dans une défaite de 4 à 2 contre l’École du Mont-Saint-Anne. Anthony Roy et Félix-Antoine Hamel-Gosselin ont été les buteurs pour les Lynx.

Puis, face au St-Patrick’s High School, les Lynx se sont inclinés 5 à 1, mais Grenier a tout de même été complice sur le but de Jérémie Turgeon.

Dimanche face au Collège de Lévis, l’attaquant a inscrit un but dans une défaite de 4 à 2. Félix-Antoine Hamel-Gosselin a lui aussi fait scintiller la lumière rouge.

En sept rencontres, Grenier a totalisé cinq buts et autant de passes.

La troupe de Pierre Poulin n’a pas de rencontre de prévue à son horaire lors de la prochaine fin de semaine. Les 4 et 5 novembre, elle se rendra à Mont-Joli pour affronter le Collège de Lévis et l’École du Mistral.

Deux victoires et une défaite pour le M15

Le M15 avait aussi trois rencontres lors de la dernière fin de semaine. Les troupiers de Raymond Delarosbil ont remporté les deux premières parties 3 à 2 et 4 à 2 face à l’École de la Découverte et à l’École Verbe-Divin.

Accusant un retard de deux buts après la deuxième période lors du premier affrontement, Antoine Guay-Tanguay et Fabrice Fortin ont provoqué la prolongation en inscrivant chacun un filet en avantage numérique. Jacob Pomerleau-Poulin a paré 25 rondelles en plus de réaliser deux arrêts en tirs de barrage.

La fin de semaine s’est terminée sur une mauvaise note avec un revers de 3 à 2 aux dépens de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Samedi et dimanche (28 et 29 octobre), les Lynx seront au Collège du Mont-Saint-Anne pour affronter cette équipe, en plus de l’École de la Découverte et le Collège Jean-de-la-Mennaie.

Fin de semaine en deux temps pour le M13

Le M13 a trouvé le fond du filet à cinq reprises tandis que l’École Verbe-Divin a secoué les cordages deux fois lors du premier match de la fin de semaine pour l’équipe de Steeve Gosselin, qui était à Brossard.

Quatre joueurs des Lynx se sont démarqués avec deux points chacun tandis que Timothy Alexis a revendiqué deux buts.

Le lendemain, les Lynx se sont inclinés 8 à 4 contre le Collège du Mont-Saint-Anne.

Les 3 et 4 novembre, les Baucerons affronteront le Collège Marie de l’Incarnation et le Collège Saint-Bernard à Saint-Anne-de-la-Pérade.

Victoire et défaite pour le M12

Samedi, le M12 a fait plaisir à ses partisans en signant une victoire de 3 à 0 aux dépens du Collège du Mont-Saint-Anne. Le jeu blanc est allé à la fiche d’Alexandre Bédard tandis que Gabriel Lessard a terminé la rencontre avec un but et une passe.

Le lendemain, les Lynx ont encaissé un revers de 5 à 2 aux dépens de l’École Verbe-Divin.

En fin de semaine, les protégés de Philippe Audet seront à Pierrefonds pour affronter l’Académie Sante-Anne et l’École des Sources