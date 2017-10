Les Patriotes cadets passent en finale de la RSEQ

Les Patriotes cadets de la Polyvalente Bélanger ont remporté leur match de demi-finale en disposant des Béliers de la Polyvalente Montignac par le pointage de 56 à 20.

« Je crois que notre cardio a fait la différence dans le match. La partie était très physique et les Béliers ont perdu quelques bons joueurs. On a travaillé fort du début jusqu’à la fin et c’est ce qui nous a permis de prendre une bonne avance au troisième quart », a commenté l’entraîneur-chef, Sébastien Turcotte, à propos de la partie qui se déroulait à Saint-Martin samedi (21 octobre).

Les locaux ont inscrit le premier touché de la rencontre, mais les visiteurs ont répliqué avec deux majeurs. C’était la seconde fois seulement depuis le début de la saison que les Patriotes tiraient de l’arrière.

Les protégés de Sébastien Turcotte se sont ressaisis et ont inscrit deux autres touchés avant la fin de la première demie, portant le pointage à 21 à 14.

Lors de la seconde demie, les longs jeux ont permis aux Pats d’augmenter leur avance afin d’accéder à la finale face aux Sénateurs de Drummondville. La finale se déroulera à Saint-Martin, mais l’heure et la date sont à confirmer.

Steven Poirier, Maxime Breton, Philippe Quirion et Benoit Thibodeau ont franchi la ligne des buts pour les Patriotes.