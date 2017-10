Voir la galerie de photos

Pendant environ une heure à midi, le pilote Raphaël Lessard a signé des autographes en plus de parler aux jeunes de l’École Jésus-Marie de Beauceville, qui voulaient en savoir plus sur le monde de la course automobile.

Affichant un large sourire, il semblait très heureux de partager sa passion avec des personnes de son âge.

Pilote lui aussi, Jeff Côté, qui a connu du succès à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction cette saison, était également présent.