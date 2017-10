Voir la galerie de photos

EnBeauce.com s'est entretenu avec l'athlète mariverain Éliot Grondin lors du mercredi 20 septembre dernier, pour en apprendre davantage sur le camp d'entraînement et les compétitions auxquels il a participé en août et en septembre dernier, à Ushuaïa et à San Carlos de Bariloche en Argentine.

Précisons qu'Éliot Grondin s'envolera vers la Finlande à la mi-novembre afin de poursuivre ses entraînements.

Il est possible de visionner l'intégralité de l'entrevue qu'il nous a accordée en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue d'Amélie Carrier.