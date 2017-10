Football : aucune victoire et huit défaites pour les Condors cette saison

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une défaite de 37 à 11 samedi le 28 octobre dernier. Ils affrontaient alors les Griffons de l'Outaouais pour leur huitième et dernier match de la saison.

L’équipe beauceronne s’est présentée en Outaouais privée d’une douzaine de joueurs qui n’ont pu faire le voyage en raison de diverses blessures samedi.

Le match a été disputé dans des conditions difficiles en raison du temps froid, du vent et de la pluie. « C’est le genre de soirée d’automne où l’attaque au sol prend beaucoup d’importance », a expliqué le co-entraîneur de Condors par intérim, Jean Christophe Bourque St-Hilaire.

« L’attaque terrestre des Griffons a été meilleure que la nôtre. Cela leur a donné l’avantage. Notre attaque aérienne a quand même bien fonctionné. Malgré le long voyage et les effectifs réduits, nos joueurs ont travaillé fort durant tout le match ».

Les Griffons ont rapidement pris les devants en inscrivant un touché peu de temps après avoir repris le ballon échappé par le retourneur beauceron sur le botté d’ouverture. À la mi-temps, l’équipe locale menait 22 à 8.

Arthur Labrecque a inscrit le seul touché des Condors sur une course d’une verge. Le long botté d’après touché de Nathan Bolduc a permis d’ajouter un simple à la marque pour les Condors.

L’équipe outaouaise a ajouté deux touchés au troisième quart. Nathan Bolduc a complété le pointage avec un botté de placement.

Les Condors terminent la saison au dernier rang de la Division 2 en vertu d’un dossier d’aucune victoire et huit défaites.

Ailleurs dans le circuit, les Islanders de John Abbott ont vaincu Édouard-Montpetit par la marque de 45 à 3 et les Nordiques de Lionel-Groulx ont défait Sherbrooke au compte de 36 à 9.

Le Noir et Or de Valleyfield, qui n’a subi qu’un revers en huit matchs, a quant à lui été couronné champion de la saison régulière. Il devance John Abbott et Lionel-Groulx.