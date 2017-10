Ligue de hockey Côte-Sud : Ste-Marie l'emporte contre Trois-Pistoles

Le Giovannina de Sainte-Marie a affronté le Ciel-FM de Trois-Pistoles lors du samedi 28 octobre dernier. Ce match, qui s'est soldé au compte de 5 a 2 pour la formation beauceronne, a été disputé au domicile du Ciel-FM.

Le Giovannina a d'abord pris les devants lors des deux premières périodes, en inscrivant quatre buts.

Alors que le Ciel-FM est toujours dans la partie, son joueur Samuel Charron inscrit le premier but de son équipe en avantage numérique.



C’est pendant la troisième période que Sainte-Marie inscrit finalement son cinquième but de la rencontre.



L’équipe de Trois-Pistoles réplique quelques minutes plus tard en inscrivant un but en désavantage numérique, terminant ainsi la partie avec un pointage de 5 à 2.

Étoiles du match

Samuel Landry a été le joueur offensif de la partie avec une récolte d’un but et deux aides.

Il faut aussi souligner la performance du gardien Charles Couture, qui a bloqué 33 des 35 lancers adverses.

Précisons que Denis Nadeau, quant à lui, a d'ailleurs récolté son premier point dans l'uniforme vert samedi dernier.

Précisons que les joueurs beaucerons retrouveront leurs partisans au Centre Caztel de Sainte-Marie vendredi le 3 novembre prochain, alors qu’ils recevront la visite de l’Impérial de Saint-Pascal, dès 20 h 45.